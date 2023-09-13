Российские войска уничтожили три катера ВСУ в акватории Черного моря

«Тринадцатого сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — заявили в ведомстве.
Это не первый подобный инцидент. Так, в ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья.
Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября. Кроме того, украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.