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22:43 (мск), источник: Life.ru

Система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью

Два беспилотника сбиты в небе над Унечским районом Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

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