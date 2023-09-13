22:43 (мск), источник: Life.ru
Система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью
Два беспилотника сбиты в небе над Унечским районом Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.