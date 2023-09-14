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07:18 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму уничтожили 11 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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