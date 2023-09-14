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07:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в акватории Черного моря пять катеров-дронов ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Сергей Котов», сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — отметили в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Так, в среду российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.

В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.

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