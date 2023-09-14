В Черном море уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ

«Четырнадцатого сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», — отметили в ведомстве.
Это не первый подобный инцидент. Так, в среду российские военные ликвидировали три украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря.
В ночь на 10 сентября в районе острова Змеиный морская авиация атаковала три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами, следовавшими в направлении Крымского побережья. Еще четыре таких же катера, которые шли в сторону мыса Тарханкут, уничтожили 4 сентября.