Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

«Я хочу ходатайствовать о проведении закрытого заседания суда … Есть определенные подробности, влияющие на безопасность жены и моей дочери. В связи с тем я бы просил перевести заседание в закрытый режим», — сказал Митволь.
Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого.
В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО «Красноярск ТИЗИС» Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту «Внуково», после чего был доставлен в СИЗО-1 в Красноярске. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.