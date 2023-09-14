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08:27 (мск), источник: © РИА Новости

Митволь попросил рассмотреть дело о мошенничестве в закрытом режиме

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве метро в Красноярске Олег Митволь ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме из соображений безопасности его жены и дочери, однако суд отказал ему, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу ходатайствовать о проведении закрытого заседания суда … Есть определенные подробности, влияющие на безопасность жены и моей дочери. В связи с тем я бы просил перевести заседание в закрытый режим», — сказал Митволь.

Сторона обвинения выступила против закрытого заседания, суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого.

В четверг в Железнодорожном районном суде началось рассмотрение дела. Митволь обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). С подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года председатель совета директоров АО «Красноярск ТИЗИС» Олег Митволь по подозрению по делу о хищении 900 миллионов рублей был задержан в московском аэропорту «Внуково», после чего был доставлен в СИЗО-1 в Красноярске. В дальнейшем суд изменил меру пресечения Митволю на домашний арест.

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