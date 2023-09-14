Смешная награда: Шнобелевская премия и ее традиции Премия, которая заставляет задуматься над наукой и смеяться до слез
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
16На Гонконг обрушился сильнейший за 139 лет ливень
Главное
Главные новости 14 сентября
10:37 (мск), источник: ТАСС

На «Курганмашзаводе» произошел пожар

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на предприятии «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) в Кургане, в результате пострадали двое рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе сварочных работ в результате нарушения техники безопасности произошло возгорание паров. В результате пострадали двое рабочих. Им оказана вся необходимая помощь, рабочие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Последствия происшествия оперативно ликвидированы и не оказали влияния на работу предприятия. Завод продолжает выполнять гособоронзаказ в штатном режиме. Создана комиссия, которая выясняет все обстоятельства произошедшего», — сообщили в компании.

Следственный комитет организовал доследственную проверку после ЧП. «В настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности при выполнении указанных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в региональном следственном управлении.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате разгерметизации подлежащего сварке топливного бака.

Курганский машиностроительный завод — крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, он единственный в стране выпускает боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков государств мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец не растерялся, обманул украинских солдат, а потом взял их в плен
"Когда в 90-е я учился в школе, там была абсолютно русофобская повестка. Это вызывало отторжение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарынесчастный случайМЧС