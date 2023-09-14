Прокурор попросил приговорить Митволя к 4 годам и 9 месяцам колонии

Обвинение попросило приговорить бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, передает корреспондент NGS из Железнодорожного суда Красноярска.
Митволя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения ₽975 млн при строительстве метро (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо лишения свободы, прокурор попросил взыскать с обвиняемого ₽772 млн и сохранить арест его имущества.
Митволь признал ущерб в полном объеме. Он попросил вернуть ему телефон и кредитную карточку Россельхозбанка, а также пожаловался на проблемы со здоровьем, которые возникли за год пребывания в СИЗО. По словам Митволя, у него появилась семисантиметровая опухоль и гипертония, ухудшилось зрение.
В краевой прокуратуре «Интерфаксу» сообщили, что он заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого дал показания против экс-руководителей регионального правительства, а также попросил защиту для семьи.
Бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково и отправили в Красноярск, где поместили в СИЗО. Через полгода после заключения его на какое-то время отправили в тюремную больницу, а в начале лета изменили меру пресечения на домашний арест.
Митволь — председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (Красноярский ТИСИЗ). По версии следствия, компания Митволя получила деньги за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. В рамках уголовного дела также был арестован бывший руководитель краевого транспортного управления, экс-министр транспорта региона Константин Димитров. 8 сентября бывшего чиновника приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы.
Проект строительства метрополитена в Красноярске существует с конца 1980-х годов. В начале 1990-х его реализацию приостановили, однако в 1995-м строительство все же началось. В 2011 году проект снова остановили и стройку законсервировали. В 2019 году начались инженерно-технические изыскания и проработка проектной документации. В мае 2023-го в городе начали строить легкое метро.