Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости накануне глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.
«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению — 5−7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека» — заявил «Фидель».
С его слов, украинские подразделения «накапливаются» в своих укрытых позициях перед очередными атаками, пытаясь избежать потерь. В последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое, пытаясь поддержать продвижение украинской пехоты.
«Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций», — отметил «Фидель». Он рассказал, что бронетехника ВСУ в последнее время служит преимущественно для переброски личного состава ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника — к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.