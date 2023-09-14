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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

Российский спецназовец рассказал о тактике ВСУ у Работино и Вербового

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 14 сен — РИА Новости. Украинские войска почти не используют бронетехнику для атак российских позиций на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, наступая преимущественно пехотными подразделениями, а перед этим стараются рассредоточиться, чтобы снизить потери от ударов авиации и артиллерии, рассказал РИА Новости боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Фидель».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы, сообщил РИА Новости накануне глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что подкрепления вступили в бой на самом горячем, ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.

«Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению — 5−7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека» — заявил «Фидель».

С его слов, украинские подразделения «накапливаются» в своих укрытых позициях перед очередными атаками, пытаясь избежать потерь. В последнее время артиллерия ВСУ усилила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино-Вербовое, пытаясь поддержать продвижение украинской пехоты.

«Точки сбора у них находятся обычно в километре, а то и двух от наших позиций», — отметил «Фидель». Он рассказал, что бронетехника ВСУ в последнее время служит преимущественно для переброски личного состава ближе к позициям. Используется как советская, так и западная техника — к примеру, американские БМП Bradley или М113, немецкие Marder.

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