12:53 (мск), источник: © РИА Новости
В Донецке при обстреле поврежден маршрутный автобус
ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
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«В результате обстрела Петровского района в микрорайоне шахты № 7 поврежден автобус 93 маршрута. Ранены женщина и мужчина», — говорится в публикации.
Данные пострадавших сейчас уточняются, добавил мэр.
Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району.
Кроме того, по данным представительства, в Кировском районе Донецка в результате разрыва кассетного суббоеприпаса пострадала женщина 1961 года рождения.
В последнее время ВСУ используют для атак кассетные боеприпасы, которые Киев получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. Зафиксировано уже несколько случаев, когда при обстреле кассетными снарядами гибли мирные жители.