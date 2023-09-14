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15:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
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«На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Восток” при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — рассказали в министерстве.

Потери противника составили:

  • до 140 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.

Донецкое направление

Подразделения «Южной» группировки отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР.

По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

ВСУ потеряли:

  • до 350 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • три артиллерийские системы М777 и гаубицу M109 производства США;
  • одно орудие Д-30.

Также около Дылеевки в ДНР уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

Запорожское направление

Российские войска отбили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 95 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Краснолиманское направление

Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР.

Украинская армия потеряла:

  • до 55 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • гаубицу Д-20.

Купянское направление

«Западная» группировка отбила нападение штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 130 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили:

  • артиллерийскую систему М777;
  • самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin»;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Также около Берестового и Тихого в Харьковской области уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение.

ВСУ потеряли:

  • до 70 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • семь автомобилей;
  • гаубицу Д-30.

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