15:49 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские бойцы отбили атаку ВСУ у Приютного в Запорожской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
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«На Южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск “Восток” при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», — рассказали в министерстве.
Потери противника составили:
Подразделения «Южной» группировки отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское в ДНР.
По пытающимся наступать украинским военным наносили удары авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
ВСУ потеряли:
Также около Дылеевки в ДНР уничтожили склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.
Российские войска отбили три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ около Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
Также при контрбатарейной борьбе российские военные поразили артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицы FH-70 производства Великобритании, М119 производства США, «Мста-Б», Д-20 и Д-30.
Подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.
Также российские бойцы нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника около населенных пунктов Северск, Григоровка и Серебрянка в ДНР.
Украинская армия потеряла:
«Западная» группировка отбила нападение штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили:
Также около Берестового и Тихого в Харьковской области уничтожили два склада боеприпасов подразделений ВСУ.
На Херсонском направлении российские военные нанесли противнику комплексное огневое поражение.
ВСУ потеряли: