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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР сбили украинский вертолет Ми-8

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Авиация и ПВО ВКС РФ уничтожили за сутки украинские вертолет Ми-8 и 53 дрона, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 53 украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 249 вертолетов, 6759 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 826 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6374 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 982 единицы специальной военной автомобильной техники.

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