ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18

«В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также отмечается, что «в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины». «В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.