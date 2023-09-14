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15:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили украинскую станцию обнаружения воздушных целей П-18

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили за сутки украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, поразили два пункта управления и уничтожили склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Также отмечается, что «в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины». «В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.

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