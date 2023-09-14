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16:02 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Российские военные в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении военного министерства в Telergam-канале.

Утром 14 сентября Минобороны сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты над Крымом. Атаку Киева российские военнослужащие пресекли около 05:30 мск.

Киев ночью и днем 13 сентября пытался атаковать тремя без экипажными катерам, но все они были обнаружены в акватории Черного моря и уничтожены морской авиацией Черноморского флота. В ту же ночь украинские войска выпустили по Севастополю 10 крылатых ракет. Семь из них сбили системы ПВО. Во время атаки были повреждены два российских военных корабля. Как сообщили в Минобороны, их отремонтируют и вернут на боевую службу.

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