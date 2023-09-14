Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России

«Шмерцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, израильтянин в составе организованной группы в 2012—2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. Ущерб составил 98 миллионов рублей.
Сначала мужчина отрицал свою вину, однако позднее заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.
Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
По данным защиты, Шмерц — специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.