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18:07 (мск), источник: © РИА Новости

Израильтянин получил 4,5 года за хищение бывших активов Минобороны России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг приговорил к 4,5 годам колонии гражданина Израиля Реваза Шмерца, обвиняемого в хищении имущества 16 компаний, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Шмерцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, израильтянин в составе организованной группы в 2012—2014 годах похитил доли и активы 16 разных компаний, которым в общей сложности принадлежали 35 объектов недвижимости, бывших до приватизации в собственности Минобороны. Среди них помещения в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах. Ущерб составил 98 миллионов рублей.

Сначала мужчина отрицал свою вину, однако позднее заключил досудебное соглашение. В связи с этим дело рассматривалось в особом порядке.

Особый порядок принятия судебного решения предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.

По данным защиты, Шмерц — специалист в области IT-технологий, член еврейской общины России.

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