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17:45 (мск), источник: © РИА Новости

Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков

САРАТОВ/МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы поместил под стражу до 21 октября заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, арестованной вменяется часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Решение было вынесено 31 августа, однако известно о нем стало только сейчас. В пресс-службе уточнили, что защита обжаловала постановление об аресте, но апелляционная жалоба еще не рассматривалась.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона.

«От дачи показаний она отказалась», — сказал собеседник агентства.

Информацию о 2 кило мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма).

Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что читали новости про ее уголовное преследование, но ничего по этому поводу сказать не могут. Известно лишь, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.

Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле «Rock’n’roll», Ассоль в спектакле «Алые паруса» и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.

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