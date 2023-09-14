Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков

«Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, арестованной вменяется часть 3 статьи 30 и пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Решение было вынесено 31 августа, однако известно о нем стало только сейчас. В пресс-службе уточнили, что защита обжаловала постановление об аресте, но апелляционная жалоба еще не рассматривалась.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона.
«От дачи показаний она отказалась», — сказал собеседник агентства.
Информацию о 2 кило мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма).
Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что читали новости про ее уголовное преследование, но ничего по этому поводу сказать не могут. Известно лишь, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.
Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле «Rock’n’roll», Ассоль в спектакле «Алые паруса» и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.