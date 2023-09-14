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18:57 (мск), источник: Известия

Пушилин заявил о продолжающихся боях в районе Клещеевки и Андреевки

В районе Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжают идти бои. Об этом 14 сентября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои. Но за последние сутки наоборот, пусть и небольшие, но есть улучшения позиций российскими подразделениями», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, заявления Украины о захвате Андреевки является вбросом.

«По сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на авдеевском направлении, когда в фейк о захвате вооруженными формированиями Украины данного населенного пункта поверили сами украинские военнослужащие. Они направились закреплять позиции и оказались под огнем нашего Первого армейского корпуса», — заявил Пушилин.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в ДНР.

Также 13 сентября сообщалось, что российские войска на донецком направлении отразили восемь атак ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Первомайского в ДНР. В районе Новомихайловки удалось уничтожить склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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