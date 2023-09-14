19:06 (мск), источник: Ведомости
Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать ракетный корабль «Самум»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ракетный корабль «Самум» безэкипажным катером. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Атака произошла в акватории Черного моря. «В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля», — добавили в министерстве.
Малый ракетный корабль «Самум» находится в составе 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Был введен в строй в 2000 г.
Ранее сегодня Минобороны также сообщило об отражении атаки безэкипажного катера. Утром 14 сентября сообщалось, что 11 украинских беспилотников были сбиты над Крымом.
Ночью 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет по Севастополю, семь из них были сбиты ПВО, сообщили в Минобороны. В результате попадания ракет были повреждены два корабля, находящиеся на ремонте. В Минобороны заверили, что поврежденные корабли восстановят.