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21:02 (мск), источник: © РИА Новости

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения, следует из судебного документа.

Источник: AP 2023

«Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <…> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов <…> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов», — указано в публикации.

Большое жюри присяжных судебного округа в штате Делавэр согласовало обвинение по трем пункта: два из них связаны с тем, что Хантер Байден представил ложные сведения для покупки пистолета «Кольт», отрицая употребление наркотиков, а третье — с хранением оружия в период употребления.

По версии гособвинителей, сын хозяина Белого дома совершал преступления в октябре 2018 года. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит штраф в размере 750 тысяч долларов.

Хантеру Байдену, который стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинули обвинения, вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. По официальным данным, он не заплатил более ста тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также предъявили отдельное обвинение, согласно которому в 2018-м он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом «Кольт». Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.

Байден-младший пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.

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