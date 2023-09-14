Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения

«Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <…> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов <…> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов», — указано в публикации.
Большое жюри присяжных судебного округа в штате Делавэр согласовало обвинение по трем пункта: два из них связаны с тем, что Хантер Байден представил ложные сведения для покупки пистолета «Кольт», отрицая употребление наркотиков, а третье — с хранением оружия в период употребления.
По версии гособвинителей, сын хозяина Белого дома совершал преступления в октябре 2018 года. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит штраф в размере 750 тысяч долларов.
Хантеру Байдену, который стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого выдвинули обвинения, вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. По официальным данным, он не заплатил более ста тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также предъявили отдельное обвинение, согласно которому в 2018-м он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом «Кольт». Это также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в виде десятилетнего тюремного срока.
Байден-младший пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем вычеркнуть это обвинение из судебной истории, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Судья ранее не стала утверждать сделку.