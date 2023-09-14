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22:46 (мск), источник: Ведомости

В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме

В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, сообщили в управлении МЧС России по Дагестану.

Источник: Reuters

Взрыв газа произошел в поселке Семендер на ул. Елизарова на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Взрыв повлек за собой пожар, информация о пострадавших не поступала.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара достигла 600 кв. м., в квартирах на верхних этажах заблокированы люди.

9 августа в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было. За день до этого, 8 августа, взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани, погибли два человека, четверо пострадали.

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