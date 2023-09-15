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01:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Махачкале ликвидировали пожар в доме, где взорвался газ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Махачкале полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Источник: © РИА Новости

Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4−5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 «квадратов». Пожар был локализован в 23.16, затем сообщалось о ликвидации открытого горения.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку. Власти города сообщили, что жилой дом, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию.

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