Су-34 впервые применили в зоне СВО крылатые ракеты большой дальности

«В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся. Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Су-34 успешно поразил с помощью такой ракеты украинский военный объект.
Для отработки нового состава авиакомплекса — носитель плюс ракета — была задействована самая современная версия фронтового бомбардировщика Су-34НВО (НВО — «новые возможности»), добавил источник.
Как пояснил собеседник агентства, «Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач».
Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что бомбардировщики Су-34 в зоне СВО также начали применять универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) с неуправляемыми бомбами ФАБ-1500 весом 1,5 тонны.
Источник РИА Новости в этой связи отметил, что «применение УМПК с бомбами большего калибра имело место, теперь Су-34 может наносить удары по украинским объектам УМПК-250, УМПК-500 и УМПК-1500».
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. Ранее Су-34 применяли в спецоперации с УМПК бомбы калибра 250 и 500 килограмм.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения.
В версии НВО бомбардировщик Су-34 получил новые средства поражения. Также у самолета улучшено бортовое радиоэлектронное оборудование и повышены возможности разведки, наведения и целеуказания. В частности, модернизированный самолет может использовать подвесные универсальные контейнеры разведки, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника.