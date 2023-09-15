Бойцы ВДВ при помощи FPV-дронов уничтожили украинские формирования

Отмечается, что при уничтожении скоплений формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) активно применяют FPV-дроны коптерного типа.
Расчет беспилотников выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. В расчет входит оператор, который управляет им, используя специальные VR-очки, определяя цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора осуществляет непосредственно запуск FPV-дрона и отслеживает по карте направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.
Преимуществами FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами являются удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренные и дают максимальный уровень контроля оператору. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях.
У FPV-дронов нет модуля связи со спутником. Антидроновое ружье против него бессильно. Оператор ведет коптер на минимальной высоте и фиксирует поражение цели, заключили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что FPV-дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении в зоне СВО. Одним из таких уже уничтожили украинский пикап. Кроме того, «Упырь» зарекомендовал себя и против катеров противника.
5 сентября Минобороны показало работу расчетов FPV-дронов на артемовском направлении. Военнослужащие ВДВ для уничтожения украинских подразделений, скрывающихся в лесопосадках, использовали подобные FPV-дроны. Как сообщают в ведомстве, дрон-камикадзе имеет специальную емкость, заполненную поражающими элементами и снаряженную взрывателем. Оператор ведет беспилотник на минимальной высоте на скорости около 100 км/ч. Когда аппарат приближается к нужному месту, он превращается в снаряд и поражает цель.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.