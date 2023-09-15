В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов

«В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено пять минометных снарядов, по селу Зиборовка — четыре артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа — по три минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 29 гранатометных выстрелов», — написал Гладков.
В Белгородском районе, по словам губернатора, 14 сентября по селу Красный Хутор ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 8, по селам Щетиновка и Черемошному — по 6 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.
В Краснояружском районе в четверг на окраине села Колотиловка с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — установлено два прилета.