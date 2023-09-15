Смешная награда: Шнобелевская премия и ее традиции Премия, которая заставляет задуматься над наукой и смеяться до слез
Фоторепортажи
16Жара в мире
21Победители Siena Creative Photo Awards 2023
09:22 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 80 прилетов

БЕЛГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 различных боеприпасов, с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В Шебекинском городском округе по поселку Красное выпущено пять минометных снарядов, по селу Зиборовка — четыре артиллерийских снаряда, по селам Терезовка и Середа — по три минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 29 гранатометных выстрелов», — написал Гладков.

В Белгородском районе, по словам губернатора, 14 сентября по селу Красный Хутор ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 8, по селам Щетиновка и Черемошному — по 6 артиллерийских снарядов. В селе Солнцевка с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство.

В Краснояружском районе в четверг на окраине села Колотиловка с БПЛА было сброшено два осколочных боеприпаса. Под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — установлено два прилета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец не растерялся, обманул украинских солдат, а потом взял их в плен
"Когда в 90-е я учился в школе, там была абсолютно русофобская повестка. Это вызывало отторжение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта