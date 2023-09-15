ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

«На месте работают аварийно-спасательные службы», — уточнили местные власти.
Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света, о других последствиях пока не сообщается.
Как позднее уточнили в городской администрации, массированный удар пришелся по жилым многоэтажкам.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.