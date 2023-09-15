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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«На месте работают аварийно-спасательные службы», — уточнили местные власти.

Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света, о других последствиях пока не сообщается.

Как позднее уточнили в городской администрации, массированный удар пришелся по жилым многоэтажкам.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

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