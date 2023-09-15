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12:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Новую Каховку с применением тяжелого оружия НАТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян с применением тяжелого натовского оружия, это очередное гнусное преступление, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

ВСУ нанесли в пятницу ракетный удар по жилому кварталу Новой Каховки. По данным властей, минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены. Один человек погиб и 12 ранены, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Сегодня боевики киевского режима в очередной раз совершили гнусное военное преступление против людей Херсонской области: с применением тяжелого натовского оружия обстреляли квартал многоэтажных домов в микрорайоне Сокол в Новой Каховке», — написал Сальдо.

Пострадавшим выплатят все причитающиеся по закону деньги, сообщил он. В домах ведутся ремонтные работы.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения области Артыш Сат, в результате обстрела пострадали 12 человек, один человек погиб, это местный житель. Медики оказывают пациентам экстренную помощь и госпитализируют пострадавших в одно из медучреждений Херсонской области для оказания первичной хирургической помощи. При необходимости пациенты будут доставлены в Скадовскую центральную городскую больницу, добавил он.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

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