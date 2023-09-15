СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных

Ранее источник сообщил РИА Новости, что военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Видео со зверствами, по данным собеседника, нашли в телефоне в украинском блиндаже.
«Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», — сказали в ведомстве.