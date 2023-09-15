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12:12 (мск), источник: © РИА Новости

СК проверит информацию об отправленных на минное поле российских пленных

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что украинские военные отправили российских военнопленных на минное поле, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее источник сообщил РИА Новости, что военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации. Видео со зверствами, по данным собеседника, нашли в телефоне в украинском блиндаже.

«Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», — сказали в ведомстве.

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