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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ рассказали, как ВСУ прячут технику от «Ланцетов»

Defense One: ВСУ тяжело остановить «Ланцеты», приходится прятать технику.
Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Маневренные возможности ВСУ страдают из-за использования российскими военными беспилотников «Ланцет», их тяжело остановить, сообщило издание Defense One со ссылкой на офицера главного управления ракетных войск Украины Юрия Пацкана.

«Мы не можем использовать нашу маневренность», — приводятся слова собеседника, который прокомментировал применение дронов.

Пацкан добавил, что из-за беспилотников Украине приходится прятать технику, чтобы ее не обнаружили с неба.

Украинский офицер вспомнил, что один производитель средств защиты от БПЛА предложил ему оружие, стреляющее сетью. Впоследствии оказалось, что оно не может остановить такой беспилотник, как «Ланцет».

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