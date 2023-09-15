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15:00 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке.

Помимо этого, к западу от Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады.

Потери противника составили:

  • более 145 военнослужащих;
  • три автомобиля.

Кроме того, российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.

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