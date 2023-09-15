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17:51 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ раскрыли неожиданную причину приостановки наступления ВСУ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины приостановили свое наступление из-за неумения своих военных воевать крупными частями и недостаточной подготовки на Западе, сообщает Financial Times.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Почти пятая часть боевой техники, которую НАТО предоставила для проведения контрнаступления, была уничтожена на начальном этапе операции в мае и июне. По этой причине Киев был вынужден остановиться и переосмыслить стратегию», — говорится в материале.

Как указали обозреватели, после провальной попытки украинских войск пробить российские линии обороны с использованием механизированных частей, ВСУ пришлось перейти на стратегию ведения боев на изнурение, а также задействовать небольшие штурмовые подразделения.

Украинские военные уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.

СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевского режима обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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