Над Орловской областью обезвредили беспилотник

Беспилотник, по словам главы региона, упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. «Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — рассказал Клычков в Telegram-канале. Он напомнил, что об обнаружении беспилотников необходимо сообщать по телефонам ФСБ, МВД и по единому номеру службы спасения — 112.
В Орловской области, которая не граничит с Украиной, уже несколько раз сбивали беспилотники. 30 августа в регионе отразили атаку трех БПЛА, один из них упал на территории Корсаковского района. В Орловской области указом президента Владимира Путина от 19 октября прошлого года был введен уровень повышенной готовности.