В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе, отмечает ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться.
«В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался. Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован. Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Руководство главка выражает соболезнования родным и близким погибшего, им окажут необходимую помощь, заверили в пресс-службе.