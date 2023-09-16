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00:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мужчина в Подмосковье, уходя от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям: погиб сотрудник Госавтоинспекции, нападавший ранен и задержан, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел в пятницу вечером на Таракановском шоссе, отмечает ведомство. Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить машину без номеров, но водитель проигнорировал требования полицейских, пытаясь скрыться.

«В ходе преследования в деревне Вертлино автомобиль правонарушителя был остановлен. Выйдя из транспортного средства, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в направлении одного из инспекторов ДПС. От полученного ранения полицейский скончался. Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован. Им оказался житель города Москвы, 1970 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Руководство главка выражает соболезнования родным и близким погибшего, им окажут необходимую помощь, заверили в пресс-службе.

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