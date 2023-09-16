Выполняя боевые вылеты, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, уничтожив пункт управления и бронетехнику противника.
В ходе СВО авиация также сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, осуществляет авиационную поддержку подразделений, выполняющих боевые миссии в рамках спецоперации.
Инженер группы авиационного подразделения рассказал, что эффективное выполнение боевой задачи зависит не только от профессионализма летчика, но и от профессионализма инженерно-технического состава, который в кратчайшие сроки готовит технику для выполнения боевой задачи.
Он добавил, что при укомплектовании боевой части вертолета особое внимание обращается на целостность всех узлов и агрегатов, крепления замков балочных держателей, чтобы блоки и все стволы были целы.
«Это нужно для того, чтобы в полете летчик чувствовал себя безопасно», — подчеркнул инженер.
Оперативное выполнение технических задач позволяет взлететь как можно скорее, чтобы приступить к выполнению боевых задач.
Ранее, 15 сентября, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о том, что «Аллигаторы» способны уничтожить любой западный танк, в том числе Challenger. Российский танк оборудован такими противотанковыми управляемыми ракетами четвертого поколения, как «Фаланга», «Штурм» или «Атака». Эти типы пусковых установок не требуют сопровождения ракеты до цели. По словам специалиста, Ка-52 — это единственный в мире боевой вертолет подобной конфигурации.
В этот же день офицер главного управления ракетных войск и артиллерии Украины заявил о том, что ВСУ вынуждены прятать военную технику от российских беспилотников.
Угрозу для артиллерийских расчетов представляют барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.