Стали известны лауреаты Шнобелевской премии в 2023 году Шнобелевскую премию дали за объяснение пристрастия ученых лизать камни
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
05:57 (мск), источник: © РИА Новости

«Солнцепеки» уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Расчетами тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки», — сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.

Артиллерия группировки «Юг» за минувшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley, добавил Минесашвили. Кроме того, артиллеристы поразили полевой склад боеприпасов в Веселом, пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.

В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Президент лгал'. Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе
Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта