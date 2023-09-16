«Солнцепеки» уничтожили в ДНР опорные пункты ВСУ

«Расчетами тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” нанесено огневое поражение по двум взводным опорным пунктам штурмового подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки», — сказал он.
Кроме того, за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет противника в Раздоловке и Авдеевке.
Артиллерия группировки «Юг» за минувшие сутки уничтожила в ДНР девять украинских военных машин, среди них — одна БМП Bradley, добавил Минесашвили. Кроме того, артиллеристы поразили полевой склад боеприпасов в Веселом, пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Первомайском.
В ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял три гаубицы M777 американского производства, а также четыре 120-миллиметровых миномета.