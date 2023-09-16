Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 10:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:35 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.