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11:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 7 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 10:25 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:30 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:35 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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