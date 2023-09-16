Советник Сальдо заявил о разворачивающейся гуманитарной катастрофе в Херсоне

«Гуманитарная катастрофа в Херсоне увеличивается. Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный», — сказал Малькевич в интервью «РИА Новости».
По его словам, в городе нет работы, однако коммунальные платежи продолжают взиматься. К тому же, добавил Малькевич, «продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги».
«В городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социогуманитарная катастрофа», — отметил он.
Малькевич указал также на то, что «жителей Херсона повергает в глубокий шок», что на левом берегу Днепра, который подконтролен России, есть работа, ведется строительство и модернизация инфраструктуры, работают учебные заведения, а население освобождено от оплаты коммунальных услуг.
В конце августа Сальдо на встрече с российским президентом Владимиром Путиным отмечал, что в Херсонской области восстановлены все коммуникации, разрушенные в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Он заявил, что за два месяца благодаря слаженной работе всех, абсолютно всех подразделений, ведомств федеральных, наших последствия этой большущей аварии практически ликвидированы.
По его словам в 17 населенных пунктах было восстановлено электро- и газоснабжение, дорожное полотно и все коммуникации. Он отметил, что благодаря проделанной работе в область начали возвращаться люди.
В свою очередь, Путин попросил Сальдо индивидуально походить к положению каждой семьи в регионе, когда речь идет об оценке возможности их переезда назад в зону затопления. Врио главы Херсонской области же ответил, что было выплачено уже более 300 млн помощи пострадавшим.
Прорыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. В результате совершенного теракта начался неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.