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13:20 (мск), источник: РБК

Рогов сообщил о ракетном ударе ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Токмак Запорожской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Удар, по его словам, нанесли в 11:15 по местному времени (совпадает с мск).

«Попадания пришлись по “ореховской” дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал Рогов.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России. Административный центр региона, город Запорожье остается под контролем украинских войск.

Город неоднократно подвергался обстрелам с начала российской спецоперации на Украине. Так, 6 августа, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по хлебозаводу в Токмаке. Тогда здание частично разрушилось, но пострадавших не было, говорил Балицкий.

В последний раз об ударе по Токмаку Рогов писал 3 сентября. Тогда, по его словам, город также обстреляли из РСЗО.

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