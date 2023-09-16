Астронавт из США побил рекорд по одиночному космическому полету Скоро это число перейдет за 365 дней
Фоторепортажи
16Последствия катастрофического наводнения в Ливии
6Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию
14:51 (мск), источник: © РИА Новости

На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Запад» за неделю на купянском направлении отразили пять контратак противника и улучшили свое тактическое положение, потери украинских войск составили до 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период 9—16 сентября.

Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.

Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Президент лгал'. Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе
Объявлено убийство: киевский режим анонсировал громкий теракт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта