На Купянском направлении отразили пять контратак ВСУ

«Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства за период 9—16 сентября.
Отмечается, что на купянском направлении в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности.
Они отразили пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон, подчеркнули в Минобороны.