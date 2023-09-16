ВКС РФ уничтожили два МиГ-29 и три Су-25 ударом по аэродрому Долгинцево

Известно, что именно с аэродрома Долгинцево вылетали самолеты, запускавшие противорадиолокационные ракеты производства США.
«В период с 9 по 16 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)», — подытожили в ведомстве.
Уточняется, что удары наносились по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.
«В результате нарушены материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», — добавили в Минобороны.
До этого, 27 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области Украины. Все назначенные объекты были поражены.
Ранее, 25 августа, Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. На них видно, как экипажи штурмовой авиации России наносят ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.