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22:45 (мск), источник: Известия

Минимум пять человек погибли при обстреле Донецка и Светлодарска со стороны ВСУ

По меньшей мере пять человек погибли при обстреле Донецка и Светлодарска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 16 сентября, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ранение средней степени тяжести получила женщина», — написал Пушили в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Донецке были повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Также разрушен дом в Светлодарске, добавил врио главы ДНР.

Предварительно, по Светлодарску украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В течение субботы ВСУ обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку. Ранее сообщалось о трех погибших в Светлодарске. В Донецке погиб мужчина 1955 года рождения, отмечал мэр города Алексей Кулемзин.

Корреспондент «Известий» также показал последствия удара ВСУ по частному дому. После попадания частей зарядного устройства в стене дома образовались отверстия.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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