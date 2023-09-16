Минимум пять человек погибли при обстреле Донецка и Светлодарска со стороны ВСУ

«Ранение средней степени тяжести получила женщина», — написал Пушили в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Донецке были повреждены три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Также разрушен дом в Светлодарске, добавил врио главы ДНР.
Предварительно, по Светлодарску украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.
В течение субботы ВСУ обстреливали Донецк, Светлодарск и Горловку. Ранее сообщалось о трех погибших в Светлодарске. В Донецке погиб мужчина 1955 года рождения, отмечал мэр города Алексей Кулемзин.
Корреспондент «Известий» также показал последствия удара ВСУ по частному дому. После попадания частей зарядного устройства в стене дома образовались отверстия.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.