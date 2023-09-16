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20:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Курской области зафиксировали 17 «прилетов»

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Семнадцать «прилётов» зафиксировано в Курской области, обошлось без пострадавших, повреждена пристройка жилого дома, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал», — отметил Старовойт в своём Telegram-канале.

Глава региона пообещал помочь собственникам восстановить повреждённое имущество.

Вечером в субботу было обстреляно село Плехово Суджанского района, мужчина получил смертельное осколочное ранение.

Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически он подвергается обстрелам со стороны Украины.

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