В Курской области зафиксировали 17 «прилетов»

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилетов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал», — отметил Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава региона пообещал помочь собственникам восстановить повреждённое имущество.
Вечером в субботу было обстреляно село Плехово Суджанского района, мужчина получил смертельное осколочное ранение.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически он подвергается обстрелам со стороны Украины.