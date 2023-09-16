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23:14 (мск), источник: Известия

Трое военных Сирии погибли при обстреле террористами провинции Латакия

Трое сирийских военнослужащих погибли при обстреле террористами из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) провинции Латакия. Об этом 16 сентября сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: Reuters

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия», — сказал он.

В районе населенного пункта Амкия провинции Латакия в результате обстрела из ПТУР, произведенного террористами из района Эль-Анкави, погибли трое сирийских военнослужащих.

Вадим Кулить
замруководителя ЦПВС

Также, по данным контр-адмирала, диверсионная группа боевиков напала на позиции правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия, в результате чего погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Помимо этого, он отметил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США до сих пор создает опасные ситуации в небе Сирии и обостряет обстановку в воздушном сирийском пространстве.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

Кулить добавил, что в районе Эт-Танф за прошедшие сутки было зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотниками (БПЛА) MQ-1C.

Ранее, 3 сентября, правительственные войска Сирии отразили нападение террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. В ходе боестолкновения погибло 14 сирийских военнослужащих, уничтожено пять террористов.

Накануне стало известно, что 18 бойцов ВС Сирии погибли, когда трое смертников подорвали на себе пояса со взрывчаткой рядом с позициями войск в горном районе Джебель-эль-Акрад.

28 августа ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Подчеркивается, что Москва призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Днем ранее замруководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики безуспешно пытались прорваться через линию обороны правительственных войск в провинции Идлиб. В результате не менее 18 террористов были уничтожены.

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