Трое военных Сирии погибли при обстреле террористами провинции Латакия

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористической группировки “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ) в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия», — сказал он.
Также, по данным контр-адмирала, диверсионная группа боевиков напала на позиции правительственных сил Сирии в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия, в результате чего погиб один сирийский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Помимо этого, он отметил, что авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США до сих пор создает опасные ситуации в небе Сирии и обостряет обстановку в воздушном сирийском пространстве.
«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 15 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.
Кулить добавил, что в районе Эт-Танф за прошедшие сутки было зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотниками (БПЛА) MQ-1C.
Ранее, 3 сентября, правительственные войска Сирии отразили нападение террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. В ходе боестолкновения погибло 14 сирийских военнослужащих, уничтожено пять террористов.
Накануне стало известно, что 18 бойцов ВС Сирии погибли, когда трое смертников подорвали на себе пояса со взрывчаткой рядом с позициями войск в горном районе Джебель-эль-Акрад.
28 августа ВКС России нанесли удары по пунктам управления террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Подчеркивается, что Москва призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования.
Днем ранее замруководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики безуспешно пытались прорваться через линию обороны правительственных войск в провинции Идлиб. В результате не менее 18 террористов были уничтожены.