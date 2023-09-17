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03:29 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской области, а также у побережья Крыма, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Беспилотник самолетного типа в Истринском районе Подмосковья был сбит около 01:45 мск. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, около 01.15 мск два украинских дрона самолетного типа были сбиты у западного побережья Крыма. Позднее силы ПВО уничтожили с 01.45 до 02.20 мск еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.

Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

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