Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом Подмосковья

Беспилотник самолетного типа в Истринском районе Подмосковья был сбит около 01:45 мск. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Кроме того, около 01.15 мск два украинских дрона самолетного типа были сбиты у западного побережья Крыма. Позднее силы ПВО уничтожили с 01.45 до 02.20 мск еще четыре украинских беспилотника над северо-западным и восточным побережьями полуострова.
Накануне средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.