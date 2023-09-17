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Спецоперация на Украине
02:50 (мск), источник: Известия

МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА у побережья Крыма

У берегов Крымского полуострова ликвидированы два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Около 1:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 14 сентября, стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских дронов над Крымом.

ВСУ пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за атак со стороны ВСУ.

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