Боевая миссия осуществлялась с применением штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
В результате штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на херсонском направлении. В результате нанесения удара российским беспилотником танк загорелся.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.