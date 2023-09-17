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05:16 (мск), источник: Известия

Штурмовики Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ

В ходе выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции (СВО) экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, 17 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Спецоперация на Украине
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Боевая миссия осуществлялась с применением штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В результате штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Накануне Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на херсонском направлении. В результате нанесения удара российским беспилотником танк загорелся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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