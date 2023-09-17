В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом

«В отношении 33-летнего мужчины следователем СО ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом.
По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина «жестоко обращается с домашним животным (кот)». Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде.