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06:20 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве против мужчины возбудили дело из-за жестокого обращения с котом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Следователи СО ОМВД по району Царицыно в Москве возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с котом, сообщается на сайте МВД Медиа.

Источник: © РИА Новости

«В отношении 33-летнего мужчины следователем СО ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом.

По данным ведомства, в субботу вечером в полицию обратились граждане и сообщили, что в одном из пабликов размещено видео, где мужчина «жестоко обращается с домашним животным (кот)». Заявители уточнили, что злоумышленник может находиться на складе в Тарном проезде.
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