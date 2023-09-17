С помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» служащие выполняют целый спектр огневых задач: уничтожают склады с боеприпасами, разбивают замаскированные оборонительные сооружения и пункты управления, а также выводят из строя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Расчет — молодцы. Все ребята освоили всё быстро. Всё у нас слажено. Друг друга понимаем», — поделился командир орудия с позывным Кореш.
В ходе работы бойцы применяют осколочно-фугасные снаряды, что позволяет нанести максимальный урон даже самым неприступным целям. Стрельба ведется на удалении до 20 км как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Координаты получают с помощью беспилотной авиации и разведчиков, работающих за линией фронта.
Из соображений безопасности орудия тщательно маскируют — так, что даже вблизи бывает непросто отличить ствол гаубицы от дерева. Впрочем, это мало, чтобы не попасть под ответный обстрел, поэтому расчетам приходится активно двигаться.
Накануне МО рассказало, что российские формирования улучшили свое положение в зонах ответственности на купянском направлении.
В этот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что бойцы ВС РФ нанесли 13 ударов по подразделениям ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия ликвидировала самоходную гаубицу противника, минометный расчет и два пункта обеспечения боеприпасами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.