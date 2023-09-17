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06:34 (мск), источник: Известия

ВС РФ сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на южнодонецком направлении

Передовые подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодонецкое на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил 17 сентября начальник пресс-центра Восточной группировки войск Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого. В результате наступательных действий ликвидированы две группы пехоты ВСУ севернее Пехотного и северо-западнее Старомайорского. Артиллерийским огнем уничтожены пикапы с националистами в Константиновке и Углесборочной», — заявил он.

По информации Чехова, российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

«Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского», — начальник пресс-центра Восточной группировки войск.

Накануне, 16 сентября, пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что российские артиллеристы за сутки вывели из строя более десятка единиц техники ВСУ. Помимо этого, противник лишился трех гаубиц M777, предоставленных США, и четырех минометов калибра 122 мм.

Ранее в этот день Минесашвили рассказал, что тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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