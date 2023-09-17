На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

«Семнадцатого сентября на территории “Логистического центра № 1” в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы», — указали в ведомстве.
Предварительно, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
«Причины происшествия устанавливаются», — отметили власти.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.