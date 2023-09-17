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11:09 (мск), источник: © РИА Новости

На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен — РИА Новости. На территории логистического центра в Тульской области упал беспилотник, сообщило министерство региональной безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Семнадцатого сентября на территории “Логистического центра № 1” в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы», — указали в ведомстве.

Предварительно, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

«Причины происшествия устанавливаются», — отметили власти.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

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