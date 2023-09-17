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17:41 (мск), источник: © РИА Новости

Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Часть посёлка Тёткино Курской области осталась без электричества после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано шесть прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным губернатора, днём в воскресенье под удар попал посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

«Всего зафиксировано шесть прилётов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части посёлка Тёткино нарушено электроснабжение», — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

В воскресенье была также обстреляна деревня Успеновка в Кореневском районе, три человека пострадали, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением.

Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение.

Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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