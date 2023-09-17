Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ

По данным губернатора, днём в воскресенье под удар попал посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.
«Всего зафиксировано шесть прилётов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава. Также из-за повреждения линии электропередачи в части посёлка Тёткино нарушено электроснабжение», — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
В воскресенье была также обстреляна деревня Успеновка в Кореневском районе, три человека пострадали, одного из них госпитализировали с тяжелым ранением.
Вечером в субботу обстрелам со стороны Украины подверглись Суджанский и Кореневский районы. В результате один из местных жителей села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.