09:24 (мск), источник: РИА Новости
Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, заявил Развозжаев
Развозжаев: Обломки сбитого дрона упали на ферму в Севастополе, пострадавших нет.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Обломки сбитого бесилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Российские средства ПВО уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.
«Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано», — написал Развожаев.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.